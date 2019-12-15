В Шереметьево аварийно приземлился самолет

Борт должен был лететь в Гонконг.

Об этом стало известно в ночь с 15 на 16 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости. Airbus А330 экстренно сел в Шереметьево, так как сработал датчик. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стало обледенение воздушного сада. Это вызвало перегруз.

К счастью, борт удачно приземлился в Москве, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Домодедово задержали дебошира, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета. Дебошир был задержан сотрудниками полиции. Сейчас они пытаются установить мотивы его действий.