В Шереметьево аварийно приземлился самолет

В Шереметьево аварийно приземлился самолет
Фото: pixabay.com

Борт должен был лететь в Гонконг.

Об этом стало известно в ночь с 15 на 16 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости. Airbus А330 экстренно сел в Шереметьево, так как сработал датчик. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стало обледенение воздушного сада. Это вызвало перегруз.

К счастью, борт удачно приземлился в Москве, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Домодедово задержали дебошира, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета. Дебошир был задержан сотрудниками полиции. Сейчас они пытаются установить мотивы его действий.

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В Шереметьево аварийно приземлился самолет
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