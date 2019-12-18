Количество ТИКов в Петербурге увеличится до 64

Петербургский Горизбирком намерен увеличить количество территориальных избирательных комиссий в городских районах. Их число увеличится с 30 до 64.

Как сообщает «Коммерсантъ», увеличение числа ТИКов в Петербурге произойдет после согласования с Центризбиркомом России. Экспертами была предложена новая схема размещения избирательных комиссий.

Сейчас в городе их насчитывается 30 штук. После согласования их число может увеличиться до 64. Семь ТИКов откроют в Невском районе, еще шесть появятся в Калининском, Выборгском, Приморском и Фрунзенском районах. По четыре новых ТИКа откроют в Красногвардейском, Кировском и Красносельском районах. Еще по три расположатся в Московском, Василеостровском и Центральном районах. По два избиркома появятся в Пушкинском, Колпинском, Адмиралтейском, Петродворцовом и Петроградском районе. А в Кронштадте и Курортном районе откроют по одному дополнительному ТИКу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд распустил избирком МО «Коломяги».