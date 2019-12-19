Топалов и Тодоренко впервые показали лицо своего сына

Топалов и Тодоренко впервые показали лицо своего сына
Топалов ласково назвал сына "сладкой булкой". Фото: Instagram @vladtopalovofficial

Майклу, сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова, 5 декабря исполнился год. Спустя пару недель после грандиозного события звездная пара появилась на обложке глянца вместе с сыном, наконец-то представив его широкой публике.

Долгое время молодые родители не показывали ребенка общественности, предпочитая оставлять личную жизнь за пределами социальных сетей. Однако с момента, когда Топалов и Тодоренко поменяли решение, Майкл все чаще появляется в профилях пары, снимается в рекламе и клипах, а недавно и вовсе позировал с родителями для обложки журнала.

После того, как Влад Топалов опубликовал в Instagram фото с сыном, подписчики стали активно спорить, на кого похож малыш. Большинство читает, что маленький Майкл — копия мамы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беременная Ида Галич рассказала о покупке замка в Подмосковье.

влад топалов глянец дети инстаграм регина тодоренко шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Таиланде катер столкнулся с яхтой: пострадали шесть туристов из России
ЦСКА обыграл СКА на «Газпром Арене» со счетом 1:0
Шимпанзе создают рок-музыку, бросая камни в деревья
Фанаты обеспокоены: Кейт Миддлтон увернулась от объятий мужа принца Уильяма ...
Находчивые петербуржцы переделали «Москвич» под кабриолет
Из-за ДТП на Невском иномарка вылетела на тротуар
Топалов и Тодоренко впервые показали лицо своего сына
Будущая мама Ида Галич похвасталась покупкой замка