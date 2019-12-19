Топалов и Тодоренко впервые показали лицо своего сына

Майклу, сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова, 5 декабря исполнился год. Спустя пару недель после грандиозного события звездная пара появилась на обложке глянца вместе с сыном, наконец-то представив его широкой публике.

Долгое время молодые родители не показывали ребенка общественности, предпочитая оставлять личную жизнь за пределами социальных сетей. Однако с момента, когда Топалов и Тодоренко поменяли решение, Майкл все чаще появляется в профилях пары, снимается в рекламе и клипах, а недавно и вовсе позировал с родителями для обложки журнала.

После того, как Влад Топалов опубликовал в Instagram фото с сыном, подписчики стали активно спорить, на кого похож малыш. Большинство читает, что маленький Майкл — копия мамы.

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