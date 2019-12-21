В Апатитах школьники избили полицейских

После дискотеки в местном Дворце культуры разбушевавшиеся подростки избили двоих сотрудников правоохранительных органов.

Инцидент произошел в субботу, 21 декабря. После вечеринки школьники стояли возле входа в ДК, в этот момент подъехали две машины патрульном-постовой службы (ППС). Один из подростков держал в руках банку пива и нецензурно выражался.

Полицейские сделали юноше замечание, которые он проигнорировал. Тогда стражи порядка попросили его проследовать в отделение, на что подросток ответил отказом. Впоследствии завязалась драка, в ходе которой оба сотрудника полиции получили травмы головы. Девять участников беспорядка задержаны.

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