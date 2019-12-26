«Пассажиравтотранс» получит 100 новых автобусов за 2,2 млрд рублей

Согласно документам, все автобусы должны быть без пробега и выпущены не ранее 2020 года. Фото: Baltphoto

Согласно документам, все автобусы должны быть без пробега и выпущены не ранее 2020 года. Фото: Baltphoto

Компания ООО «СВ-Транспорт» предоставит государственному предприятию «Пассажиравтотранс» сто новых автобусов особо большого класса.

В конкурсе, помимо «СВ-Транспорт» участвовала также организация «Сбербанк Лизинг», однако её цена оказалась на 20 миллионов рублей выше, в связи с чем предпочтение отдали первому варианту. «Пассажиравтотранс» заплатит поставщику 2,2 миллиарда рублей за сто автобусов вместимостью до 163 человек.

Получать новый транспорт будут в три этапа: 1 апреля и 1 мая 2020 года предприятие получит первые 30 и 40 автобусов соответственно, а затем, до 20 мая 2020 года, выигравшая аукцион компания должна будет предоставить оставшиеся автобусы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году самым популярным автобусным маршрутом стал маршрут №74, соединяющий Фрунзенский и Центральный районы.