«Минеры» снова угрожают судам и школам в Петербурге

«Минеры» снова угрожают судам и школам в Петербурге
Эвакуация школы в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Утром в пятницу, 27 декабря, в Петербурге произошла очередная волна эвакуаций судов и учебных заведений. Причиной стали сообщения о минировании зданий от анонимов.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, сегодня утром были эвакуированы следующие районные суды: Красногвардейский, Дзержинский, Сестрорецкий, Куйбышевский, Октябрьский. Приморский, Ленинский.

Сообщение «минеров». Фото: Объединенная пресс-служба судов

Кроме того, объединенная пресс-служба судов Петербурга опубликовала список школ, который прислали «минеры». В списке злоумышленников оказались десятки школ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.

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