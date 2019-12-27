«Минеры» снова угрожают судам и школам в Петербурге

Утром в пятницу, 27 декабря, в Петербурге произошла очередная волна эвакуаций судов и учебных заведений. Причиной стали сообщения о минировании зданий от анонимов.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, сегодня утром были эвакуированы следующие районные суды: Красногвардейский, Дзержинский, Сестрорецкий, Куйбышевский, Октябрьский. Приморский, Ленинский.

Кроме того, объединенная пресс-служба судов Петербурга опубликовала список школ, который прислали «минеры». В списке злоумышленников оказались десятки школ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.