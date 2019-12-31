Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом

Председатель Китая Си Цзиньпин поздравил российского президента Владимира Путина с наступающим Новым годом. В поздравительной телеграмме он подчеркнул готовность продолжать сотрудничество с Россией и укреплять отношения между двумя государствами

В сообщении Си Цзиньпин от лица правительства и всего народа страны пожелал Путину и россиянам всего наилучшего в новом году. Китайский лидер также отметил достижения в торговле энергетике, культуре и науке, которые были достигнуты благодаря сотрудничеству двух стран.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на агенство «Синьхуа», он также подчеркнул, что приближающийся год станет китайско-российским годом научно-технических инноваций.

Накануне, 30 декабря, Владимир Путин тоже отправлял китайскому лидеру послание с поздравлениями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о телефонном разговоре Владимира Путина с Александром Лукашенко.