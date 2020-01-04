Медик рассказал, что пробежки на улице помогают бороться со стрессом

Со стрессом помогут справиться пробежки по парку. Такое мнение выразил представитель Департамента здравоохранения Москвы Игорь Иусов.

По его словам, тренировки способствуют профилактике простуды, повышают уровень адреналина и серотонина. Он отметил, что пробежка в солнечную погоду поможет восполнить недостаток витамина D. Кроме того, контакт с природой способствует улучшению настроения.

Как сообщает «Вечерняя Москва», специалист подчеркнул, что на свежем воздухе организм получает больше кислорода, а подобные тренировки способствуют повышению уровня адреналина и серотонина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о заключении американских ученых. Они пришли к выводу, что легкие пробежки помогают справиться с депрессией.