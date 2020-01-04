Медик рассказал, что пробежки на улице помогают бороться со стрессом

Медик рассказал, что пробежки на улице помогают бороться со стрессом
Тренировки способствуют повышению уровня адреналина. Фото: pixabay

Со стрессом помогут справиться пробежки по парку. Такое мнение выразил представитель Департамента здравоохранения Москвы Игорь Иусов.

По его словам, тренировки способствуют профилактике простуды, повышают уровень адреналина и серотонина. Он отметил, что пробежка в солнечную погоду поможет восполнить недостаток витамина D. Кроме того, контакт с природой способствует улучшению настроения.

Как сообщает «Вечерняя Москва», специалист подчеркнул, что на свежем воздухе организм получает больше кислорода, а подобные тренировки способствуют повышению уровня адреналина и серотонина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о заключении американских ученых. Они пришли к выводу, что легкие пробежки помогают справиться с депрессией.

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