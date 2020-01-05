Жители Мурино пытаются пристроить выброшенную на произвол судьбы кошку

Жители Мурино пытаются пристроить выброшенную на произвол судьбы кошку
Кошечка выглядит совсем молодой. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В подъезде одной из многоэтажек в Мурино местные жители заметили кошку, которую выставили на улицу прямо в переноске.

Несчастное животное оказалось никому не нужным. Кошку оставили в подъезде дома по адресу Екатерининская, 22, «в полном обмундировании»: с лотком, переноской, миской и кормом. Неравнодушные интернет-пользователи опубликовали объявление о поиске новых хозяев в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На данный момент кошку забрали на передержку, однако активисты надеются отдать животное в заботливые руки. В комментариях мнения пользователей Сети разделились: одни считают, что бывшие владельцы поступили жестоко, другие — что они поступили правильно, снабдив животное всем необходимым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кошка, спасенная петербургскими активистами, обрела свой дом в Финляндии.

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