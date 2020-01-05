Петербуржцы активнее интересуются экологичным транспортом

Петербуржцы активнее интересуются экологичным транспортом
Фото: pixabay

Эксперты рассказываются, что горожане стали чаще передвигаться на самокатах.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем сообщает РБК. В Санкт-Петербурге за лето 2019 года спрос на самокаты вырос в несколько раз. Ожидается, что за аналогичный период 2020 года люди будут еще больше интересоваться экологичным видом транспорта.

«Востребованность растет быстро, потому что распространяется шеринговая мода»,

— рассказал гендиректор сервиса шеринга вещей Андрей Тараненко.

Также эксперты рассказали, что самокаты позволяют снизить нагрузку на общественный транспорт. Сейчас необходимо задуматься о разработке регламента для пользователей самокатов, чтобы они понимали, где им можно ездить, а где – нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России разработали ПДД для гироскутеров и электросамокатов.

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