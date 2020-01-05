Арабские СМИ возмутились выходе американской «Чемпионки по стриптизу»

23-летняя американская модель Кинси Волански сделала видеозапись, на которой она совершила восхождение на вершину пирамиды Хеопса в Гизе. Совершила она это несмотря на запрет властей.

Запись была опубликована после отъезда модели из Египта.

На опубликованной видеозаписи одежда модели вызывает негодование чиновников из Египта. Предполагают, Кинси Волански по своей традиции решила устроить стриптиз прямо на вершине египетской пирамиды. На опубликованной видеозаписи в сети нет сцен обнажения модели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американским исследователям удалось обнаружить скрытые татуировки на мумиях с помощью инфракрасного излучения. Ученые использовали для эксперимента семь женских мумий, возраст артефактов составляет три тысячи лет. Саркофаги были найдены в египетского некрополе Дейр-эль-Медина.