МЧС тушит горящий дом в Ольгино

В Приморском районе Санкт-Петербурга ночью, 5 января, в одном из жилых домов произошло возгорание. Все случилось в поселке Ольгино.
В Главном управлении МЧС России по Петербургу рассказали, что сообщение о пожаре поступило в спасательные службы в 22:43. Пока данных о пострадавших нет. Об этом сообщает 78.ru.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 72-летний мужчина погиб в пожаре на улице Шостаковича в Выборгском районе Петербурга. Возгорание произошло на восьмом этаже в трехкомнатной квартире жилого дома.