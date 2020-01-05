МЧС тушит горящий дом в Ольгино

МЧС тушит горящий дом в Ольгино
Дом сгорел. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Санкт-Петербурга ночью, 5 января, в одном из жилых домов произошло возгорание. Все случилось в поселке Ольгино.

В Главном управлении МЧС России по Петербургу рассказали, что сообщение о пожаре поступило в спасательные службы в 22:43. Пока данных о пострадавших нет. Об этом сообщает 78.ru.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 72-летний мужчина погиб в пожаре на улице Шостаковича в Выборгском районе Петербурга. Возгорание произошло на восьмом этаже в трехкомнатной квартире жилого дома.
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