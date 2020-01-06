В Рождественскую ночь в Петербурге будут работать ночные автобусы

Автобусы будут подвозить жителей и гостей города до станций метро. Фото: Baltphoto

Автобусы будут подвозить жителей и гостей города до станций метро. Фото: Baltphoto

В праздник Рождества петербуржцы смогут воспользоваться дополнительными рейсами общественного транспорта. В центре города будут ходить ночные автобусы.

В ночь с 6 на 7 января, по традиции автобусы будут подвозить петербуржцев до работающих станций метрополитена. Работа общественного транспорта продлится с полуночи до шести утра, сообщают в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Движение организуют по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. Автобусы будут приходить раз в полчаса, а оплата проезда осуществляется в штатном режиме, как с помощью разового билета, так и электронным проездным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение масштабного светового шоу «Рождественская звезда» в Петропавловской крепости 7 и 8 января отразится на движении троллейбусов в центральных районах Санкт-Петербурга.