В Госдуме обсудят поведение Жириновского, раздававшего деньги прохожим

В Госдуме обсудят поведение Жириновского, раздававшего деньги прохожим
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Комиссия по этике собирает поднять вопрос о поступке политика.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Обо всем сообщают РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба заявил, что поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского обязательно обсудят после 13 января – как только закончатся выходные.

Напоминаем, что политика довольно часто видели в центре Москвы – он гулял вместе с остальными туристами и горожанами. В какой-то день Жириновский пришел на Красную площадь и начал раздавать людям по тысячи рублей, приговаривая: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы».

Лидер ЛДПР выразил надежду, что деньги потратят на подарки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Жириновский предложил сделать новогодние каникулы трехдневными. По мнению лидера партии ЛДПР, необходимо сделать 31 декабря выходным днем. И отметил, что в некоторых регионах России такие изменения уже приняты.

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В Госдуме обсудят поведение Жириновского, раздававшего деньги прохожим
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