Названы два главных блюда на Рождество

Всем верующим советуют приготовить кутью и узвар – традиционные блюда, ассоциирующиеся с праздником.

Рождественский стол сложно представить без двух блюд. Одно из них, кутья – постное кушанье, которое состоит из ячменя или пшеницы, а также мака, орехов, изюма и меда. Второе, узвар – напиток, чем-то похожий на компот, иногда его варят на вине.

Эксперты также советуют отужинать борщем, рыбой, голубцами, варениками, картофелем и фасолью. На сладкое можно себе испечь медовик, пирог с ягодами и фруктами, а также можно побаловать себя калачами. На Рождество можно приготовить блюда из свинины и птицы – предки и вовсе ели кабана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путина заметили в Спасо-Преображенском соборе на рождественском богослужении.