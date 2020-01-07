В Стамбуле туристов больше не будут встречать с табличками

В Стамбуле туристов больше не будут встречать с табличками
Стамбул. Фото: pixabay

Компания IGA, под управлением которой находится стамбульский аэропорт, внесла изменения в процедуру встречи туристов — теперь туроператорам запрещено встречать туристов с именными табличками, а также с табличками, на которых указано название компании.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, после нововведения в аэропорту Стамбула в зоне встречи могут находиться лишь друзья и родственники путешественников, которые могут встречать своих близких с табличками. Однако, если прибывающего будет встречать туроператор, то ему грозит штраф в размере 48 евро.

Теперь для туристов, посещающих Турцию по путевке, отведен отдельный зал. Чтобы получить доступ к нему, туроператору необходимо приобрести IGA PASS.

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что Путин подписал закон о возврате курилок в аэропорты.

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