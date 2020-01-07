В российских аэропортах сняли запрет на курение

В российских аэропортах сняли запрет на курение
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В российских аэропортах вновь разрешили курить. Соответствующий закон вступил в силу 8 января.

Запрет на курение в аэропортах действовал шесть лет. Штраф за нарушение составлял 2 тыс. рублей. Однако это, как отмечают депутаты, не останавливало заядлых курильщиков: они запирались в туалетах и дымили там.

Для того, чтобы оградить пассажиров от табачного дыма, Госдума РФ решила вернуть в аэропорты комнаты для курения. Среди требований к помещениям непрозрачные стены и наличие вентиляции. Курить за пределами специально отведенных комнат все также запрещено.

Аэропорты уже заявили о намерения оборудовать помещения для курения. Так, в московском Шереметьево в январе обещают открыть 14 «курилок». О готовности поддержать инициативу также заявили в петербургском Пулково. В воздушной гавани намерены обустроить четыре комнаты для курения.

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В российских аэропортах сняли запрет на курение
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