Баскетбойлист «Зенита» Густаво Айон выбыл из строя из-за травмы

Центровой петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Густаво Айон пропустит ближайшие матчи. Из строя он выбыл на неопределенный срок.

Айон получил травму в матче Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минск».

«У него диагностировано частичное повреждение мышцы задней поверхности бедра», — сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит».

Как долго Густаво Айон будет отсутствовать на поле, неизвестно. Коллеги желают ему здоровья и скорейшего восстановления.

Напомним, «Зенит» встретился с «Цмоки-Минск» 6 января 2020 года на стадионе «Минск-Арена». Мачт завершился победой петербургского клуба со счетом 80:60. У хозяев наиболее результативным оказался Роберт Лоури с 22 очками, а у гостей — Остин Холлисн с 16 баллами. Победа стала шестой для «Зенита» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.