БК «Зенит» обыграл «Цмоки-Минск»

Матч завершился со счетом 80:60. Это – шестая победа в рамках регулярного чемпионата лиги.

Баскетбольный «Зенит» встретился с белорусским «Цмоки-Минск» на выезде в раках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сегодня, 6 января. Больше всего очков «сине-бело-голубым» принес Остин Холлисн, который набрал 16 баллов. У соперников отличился Роберт Лоури – он заработал 22 очка. Несмотря на это, матч закончился уверенной победой «Зенита».

Напоминаем, что из 12 матчей «сине-бело-голубым» удалось победить в половине, а минская команда потерпела десяток поражение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что баскетбольному «Зениту» удалось обыграть АСВЕЛ. Больше всего очков петербуржцам принес Алекс Ренфро, принесший команде 16 очков. Матч завершился со счетом 75:70 – игра выдалась напряженной и пощекотала нервы болельщикам и главному тренеру «Зенита».