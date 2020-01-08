Кристиан Бэйл может сняться в фильме «Тор: Любовь и гром»

Кристиан Бэйл может присоединиться к касту фильма «Тор: Любовь и гром». Актер ведет переговоры со студией Marvel.

О какой роли идет речь, пока неизвестно. Студия Marvel слухи о переговорах с Бэйлом не комментирует. Возможно, актер сыграет роль главного антагониста, сообщает Collider. Имя персонажа также не раскрывается.

Съемки фильма «Тор: Любовь и гром» стартуют летом 2020 года. Режиссером картины выступит Тайка Вайтити, снявший третий фильм о боге грома «Тор: Рагнарёк». Известно, что в сиквеле к роли Джейн Фостер вернется Натали Портман. Экс-возлюбленная одного из Мстителей предстанет в новом образе — Тора-женщины.

Крис Хемсворт (Тор) и Тесса Томпсон (Валькирия) также сыграют в фильме. Подробности сюжета и другая информация о касте пока не поступала.

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» запланирована на ноябрь 2021 года.

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