В Госдуме назвали «хамством» слова Жириновского о «крепостных и холопах»

Накануне Владимир Жириновский посетил новогоднюю ярмарку на Красной площади, где раздавал деньги «крепостным и холопам».Фото: YouTube/UCIU47nLqTCflsNmkCniPjzA

Накануне Владимир Жириновский посетил новогоднюю ярмарку на Красной площади, где раздавал деньги «крепостным и холопам».Фото: YouTube/UCIU47nLqTCflsNmkCniPjzA

В Госдуме оценили поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил, что поступок Жириновского был некорректным с человеческой точки зрения и с точки зрения политика, сообщает Nation News.

По словам Ющенко, поступок лидера ЛДПР проворочает морально-этическим нормам.

«Это просто хамство по отношению к людям», — заявил он.

Ранее глава комиссии Госдумы по этике Отари Аршба заявил, что поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского обязательно обсудят после 13 января.

Напомним, накануне Владимир Жириновский посетил новогоднюю ярмарку на Красной площади, где раздавал деньги «крепостным и холопам».

Все это транслировалось в прямом эфире в официальном Instagram политика, а после видеозапись опубликовали на YouTube. На кадрах ролика видно, что Жириновский буквально «направо и налево» раздает собравшимся вокруг него людям деньги.

«Детям, инвалидам, крепостным, холопам», — приговаривал лидер ЛДПР. Отметим, что это не первая «акция» политика: Жириновский уже раздавал прохожим сувениры и чебуреки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Жириновский вынес на обсуждение идею сделать новогодние выходные трехдневными, объявив нерабочим днем 31 декабря.