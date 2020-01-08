Более 200 тыс. человек посетили храмы Петербурга в Рождество

В ночь с 6 на 7 января рождественские богослужения в храмах Петербурга посетили более 200 тыс. человек. Об этом сообащет ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургскую митрополию РПЦ.

Праздничные богослужения прошли во всех храмах Петербурга.

В Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге состоялась Рождественская литургия, которую провел митрополит Варсонофий. Президент России Владимир Путин приехал в Петербург встречать Рождество в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Рождеством. Он надеется, что петербуржцы в этот день вспомнят все хорошее, что было в 2019 году и попытаются помочь нуждающимся в помощи. Глава города пожелал всем счастья, здоровья и оптимизма.