Смольный снес незаконные гаражи в Калининском районе

Незаконные постройки располагались на земельно участке в Калининском районе незаконно и теперь снесены, сообщили в Комитете по контролю за имуществом.

ККИ освободил от 27 незаконных гаражных строений земельный участок площадью в полторы тысячи квадратных метров на Лабораторном проспекте. Арендатором этой земли для гаражного комплекса был ПО «Барс». Однако, в их договор с Петербургом с 30 ноября были внесены изменения — площадь арендованного участка сократились на 1565 квадратных метров, после чего гаражи стали незаконными.

Руководителям было предложено освободить территорию в добровольном порядке, чего не произошло. 9 января стало известно, что практически все гаражи освобождены собственниками, либо захламлены.

Сейчас освобожденный участок намерены использовать под строительство проезда в жилому комплексу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали закрывать нелегальные елочные базары.