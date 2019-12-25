В Петербурге начали закрывать нелегальные елочные базары

За двое суток в Северной столице ликвидировали уже дюжину нелегальных елочных базаров, сообщили в петербургском комитете по контролю за имуществом (ККИ).

В ККИ рассказали, что незаконная торговля праздничными деревьями велась на Мебельной улице, на улице Оптиков, Богатырском проспекте и еще два нелегальных базара находились на улице Туристской. Все они были ликвидированы в понедельник.

На следующий день сотрудники комитета прикрыли еще семь нелегальных точек по продаже елок, в том числе на проспектах Гражданском и Испытателей, а также на проспекте Авиаконструкторов и ряде других улиц.

Комитет решает по вопрос о привлечении предпринимателей к административной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге откроют девять дополнительных елочных базаров.