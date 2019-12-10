В Петербурге откроют девять дополнительных елочных базаров

В Петербурге откроют девять дополнительных елочных базаров
Елочный базар в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургский комитет имущественных отношений подвел итоги ноябрьских торгов по размещению елочных пожаров, сообщила пресс-служба ведомства.

Аукционы по десяти земельным участкам в городе начались в начале ноября. Торги по одному лоту в Выборгском районе города так и не состоялись — не нашелся покупатель.

По итогам торгов было решено, в каких районах Петербурга появятся новые елочные базары. Так, девять дополнительных базаров откроют в Василеостровском, Кировском, Колпинском, Красносельском, Невском, Петроградском и ПРиморском районах.

Все елочные базары, по 70 адресам, будут работать в Петербурге в период с 20 по 31 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей юго-запада Петербурга в новогоднюю ночь перевезет троллейбус №37.

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В Петербурге откроют девять дополнительных елочных базаров