В Петербурге откроют девять дополнительных елочных базаров

Петербургский комитет имущественных отношений подвел итоги ноябрьских торгов по размещению елочных пожаров, сообщила пресс-служба ведомства.

Аукционы по десяти земельным участкам в городе начались в начале ноября. Торги по одному лоту в Выборгском районе города так и не состоялись — не нашелся покупатель.

По итогам торгов было решено, в каких районах Петербурга появятся новые елочные базары. Так, девять дополнительных базаров откроют в Василеостровском, Кировском, Колпинском, Красносельском, Невском, Петроградском и ПРиморском районах.

Все елочные базары, по 70 адресам, будут работать в Петербурге в период с 20 по 31 декабря.

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