Власти Петербурга выделят землю для строительства Никольскому Большеохтинскому храму

Власти Петербурга выделят землю для строительства Никольскому Большеохтинскому храму
Никольская Большеохтинская церковь находится на проспекте Металлистов, 5. Фото: Google View

Приход Никольской Большеохтинской церкви, расположенной в Красногвардейском районе Петербурга, получил от Смольного участок земли для строительства церковного дома.

Об этом стало известно в четверг, 9 января, когда соответствующий документ, подписанный губернатором, опубликовали на официальном сайте городского правительства. Площадь участка составляет 644 квадратных метра. Предполагается, что на нем разместится церковный дом и крестильня, а также воскресная школа.

В течение января Смольный и РПЦ заключат соглашение о безвозмездном пользовании землей. Строительство должно завершиться в течение десяти лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Покровской церкви на Боровской улице в Центральном районе Северной столицы вернули купола. Здание лишилось их еще во времена Советского Союза.

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