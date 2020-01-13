Вице-президент Абхазии уходит в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Пост он покидает вслед за президентом Республики Раулем Хаджимбой.

Решение Барциц принял на фоне массовых протестов в Абхазии. В своем официальном заявлении он подчеркнул, что уходит в отставку «во имя сохранения мира и стабильности».

Заявление вице-президента Абхазии опубликовано на официальном сайте президента Республики.

Протесты в Абхазии начались в сентябре 2019 года после президентских выборов. Победа Хаджимбы вызвала возмущение оппозиции. В начале января 2020 года митингующие штурмом взяли здание администрации президента в Сухуме. В результате было принято решение о проведении повторных выборов.

Ранее полномочия сложил президент Абхазии Рауль Хаджимба. О его решении стало известно 12 января. Пост он покидает «во имя сохранения стабильности в стране».