Главная структура «Юлмарта» банкротится

Компания ООО «Юлмаркет» подала заявление о собственном банкротстве. С 2017 года по решению владельцев «Юлмарта» на неё была переведена вся операционная деятельность.
Заявление о банкротстве «Юлмаркета» зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. Это может означать, что компания не справилась с поставленными задачами и не выдержала затянувшихся переговоров акционеров о мировом соглашении, пишет РБК.
Больше года компания испытывает финансовые проблемы. В 2019 в суде зарегистрированы 92 дела на сумму более 534 млн рублей, что почти в два раза превышает долг компании в 2018 году.
В «Юлмарте» заявление о банкротстве «Юлмаркета» не комментируют.
ООО «Юлмаркет» создано в апреле 2017 года. На данный момент, по информации СПАРК, компания принадлежит ООО «Каисса» Евгения Маслова — одного из бизнес-партнеров акционера «Юлмарта» Дмитрия Костыгина.
Ранее сообщалось, что «Юлмарт» может перейти к кредитору.