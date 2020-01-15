Дети пострадали от сброса топлива на начальную школу в Калифорнии

Медицинская помощь понадобилась 60 людям после того, как самолет сбросил топливо на несколько школ, расположенных в американском штате Калифорния, неподалеку от Лос-Анджелеса.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова инспектора департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес, все произошло днем во вторник, после полудня по местному времени.

По данным Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса (LAUSD), сброс топлива произошел во время экстренной посадки самолета Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines, который летел в кита йский Шанхай, однако вернулся в аэропорт вылета, — в Лос-Анджелес, из-за проблем с двигателем. Сброшенное самолетом авиатопливо попало на территорию пяти начальных школ и одной старшей, сообщает РИА Новости.

Согласно дынным местной полиции, всем пострадавшим оказали медпомощь на месте происшествия — госпитализация не потребовалась ни одному человеку.

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