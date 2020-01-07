IKEA выплатит огромную сумму родителям погибшего после падения комода малыша в США

IKEA выплатит огромную сумму родителям погибшего после падения комода малыша в США
Магазин IKEA. Фото: Викисклад

Шведская корпорация IKEA выплатит $45 млн американцам, которые потеряли двухлетнего ребенка из-за падения комода производства компании.

Как сообщает американская газета USA Today, двухлетний житель Калифорнии погиб еще в 2017 году после того, как на него рухнул комод Malm производства упомянутой корпорации. Этот комод стал причиной смерти уже восьмерых детей.

Мать погибшего малыша рассказала, что она никогда бы не могла подумать, что 30-дюймовый комод может упасть на ребенка и удушить его. Только после смерти мальчика они узнали, что предмет мебели не соответствует стандартам безопасности.

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что владельцев «Зимней вишни» обязали выплатить родственникам погибших 118 млн рублей.

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