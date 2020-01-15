Зачинщик новогодней драки на «Спасской» отделался штрафом

Восемнадцатилетний петербуржец, в прямом смысле, заплатит за драку, закончившуюся стрельбой, в вестибюле станции метро «Спасская» 31 декабря.

Юношу признали виновным в мелком хулиганстве, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в среду, 15 января. За рукоприкладство, стрельбу из газового пистолета, нецензурную брань и распитие спиртного в общественном месте нарушителю предписали выплатить штраф в тысячу рублей.

Тем не менее, молодой человек оказался не самым главным дебоширом в компании. Его 16-летний приятель, также участвовавший в конфликте, стал фигурантом уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о подробностях беспорядка в новогоднюю ночь на «Спасской». Компания молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ввязалась в драку с Дедом Морозом и Снегурочкой.