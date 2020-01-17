Трамп назвал процедуру импичмента обманом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слушания по импичменту.

«Это обман… Я думаю, что это будет очень быстро», — сказал Трамп, сообщает РИА «Новости».

Американский лидер считает, что слушания по делу продлятся недолго.

Ранее палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу.Палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Это не означает, что Трамп отправлен в отставку. Следующее голосование по импичменту должно состояться в сенате, большинство в котором — республиканцы. Из республиканцев пока никто не заявлял, что поддерживает импичмент Трампу. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.