Участок дороги Выборг — Светогорск перекроют 21 января

Движение автомобилей будет ограничено на 36-м километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Петербург — Выборг.

Ограничение движения вступит в силу из-за ремонта моста через реку Вуокса. О проведении данных работ рассказала пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение по временному мосту на участке данной дороги будут перекрывать в течение всего дня на промежутки: 5 раз по 10 минут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в субботу, 18 января, на 109-м километре автодороги «Нарва» случилось смертельное ДТП. Движение по трассе перекрыто. Автомобиль марки «УАЗ» сбил мужчину 20-30 лет, после данной аварии иномарка столкнулась с двумя машинами на встречной полосе.