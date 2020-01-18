«Этот человек говорил плохо о нашей стране». Трамп объяснил убийство Сулеймани

«Этот человек говорил плохо о нашей стране». Трамп объяснил убийство Сулеймани
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп нашел новое объяснение убийства генерала Касема Сулеймани.

По его словам, Сулеймани числился известным террористом, сообщает CNN. Трамп отметил, этот Сулеймани давно находился в списке США.

«Этот человек говорил плохо о нашей стране», — сказал американский лидер.

Напомним, американские военные нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором находился Сулеймани. Позже Пентагон подтвердил его гибель и тот факт, что это было указание президента США. Инцидент произошел утром 3 января в Иране. Минобороны Америки утверждает, что спецоперация проводилась с целью предотвращения нападения с иранской стороны. Кроме того, погибшего Сулеймани обвинили разработке планов нападения на американских дипломатов и военных в Ираке.Трамп также подчеркивает, что Сулеймани был причастен к смерти тысяч американцев, правда, не уточняя деталей. Тегеран, в свою очередь, не скрывает, что намерен мстить за случившееся. Сулеймани являлся главой спецподразделения «Кудс», части Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В ночь на 8 января Иран атаковал военные базы США в Ираке. Ракетный удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.

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