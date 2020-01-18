«Этот человек говорил плохо о нашей стране». Трамп объяснил убийство Сулеймани

Президент США Дональд Трамп нашел новое объяснение убийства генерала Касема Сулеймани.

По его словам, Сулеймани числился известным террористом, сообщает CNN. Трамп отметил, этот Сулеймани давно находился в списке США.

«Этот человек говорил плохо о нашей стране», — сказал американский лидер.

Напомним, американские военные нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором находился Сулеймани. Позже Пентагон подтвердил его гибель и тот факт, что это было указание президента США. Инцидент произошел утром 3 января в Иране. Минобороны Америки утверждает, что спецоперация проводилась с целью предотвращения нападения с иранской стороны. Кроме того, погибшего Сулеймани обвинили разработке планов нападения на американских дипломатов и военных в Ираке.Трамп также подчеркивает, что Сулеймани был причастен к смерти тысяч американцев, правда, не уточняя деталей. Тегеран, в свою очередь, не скрывает, что намерен мстить за случившееся. Сулеймани являлся главой спецподразделения «Кудс», части Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В ночь на 8 января Иран атаковал военные базы США в Ираке. Ракетный удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.