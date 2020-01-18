Польского фермера съели свиньи

Мужчина получил сердечный приступ и рухнул на землю. Животные решили полакомиться им.

Об этом стало известно 18 января. Обо всем пишет The Sun. Все случилось в Польше. 71-летний фермер решил набрать воды, когда вдруг у него случился сердечный приступ. Он рухнул на землю и больше не поднимался. Его 12 свиней остались абсолютно одни – за ними некому было ухаживать, поэтому они голодали какое-то время, а потом съели тело погибшего. Останки пенсионера обнаружил его знакомый, который зашел в гости, потому что волновался. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, но они почти уверены, что фермера съели свиньи.

Напоминаем, что недавно жительница Великобритании села в тюрьме из-за жесткого обращения с животными. Она не заботилась о сотне питомцев – овцах, коровах и свиньях. Они голодали и страдали из-за паразитов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине мужчине открыл свиноводческую ферму во дворе дома. Местные жители беспокоятся, так как боятся эпидемии.