В Гатчине мужчине открыл свиноводческую ферму во дворе дома

Местные жители беспокоятся, так как боятся эпидемии.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщает «Пятый канал». Житель Гатчины решил во дворе дома открыть свиноводческую ферму. Люди не раз видели, как животных выгуливают, кормят и даже разделывают. Происходящее возмущает ленинградцев, которые отмечают, что участок нельзя использовать для обустройства подсобного хозяйства. Они боятся эпидемии, жалуются на неприятные запахи требуют приостановить незаконную деятельность. Пока что власти никак не отреагировали на инцидент.

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