Медведев объяснил причину отставки правительства

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что привело к внезапной отставке возглавляемого им правительства.

По его словам, соответствующее решение обусловлено необходимостью обновления политической системы и страны в целом. Медведев также добавил, что встретился с президентом РФ Владимиром Путиным после его послания Федеральному собранию, после чего они обсудили главные изменения, которые произойдут в стране.

Как сообщает News.ru, Медведев отметил, что первое, о чем он заявил в ходе встречи с Путиным, были масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, обозначенные в послании.

«Для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен», — сообщил Медведев.

Он добавил, что занимал свою должность на протяжении восьми лет, чего еще не случалось в современной истории страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Медведев призывает не беспокоиться из-за отставки правительства. По его мнению, в этом нет ничего необычного.