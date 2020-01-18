Медведев призывает не беспокоиться из-за отставки правительства

Бывший премьер-министр страны считает, что в этом нет ничего необычного.

Об этом стало известно 18 января. Обо всем рассказал бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают РИА Новости. Он прокомментировал отставку правительства, заявив, что к этому нужно относиться абсолютно спокойно, так как в этом нет ничего необычного.

«Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране, ну, может, за последние годы это не было очень часто, но, тем не менее, это совершенно обычное событие»,

— объяснил Медведев.

Напоминаем, что об отставке правительства стало известно 15 числа. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех его членов за работу, и назначил нового премьер-министра уже на следующий день – им стал Михаил Мишустин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров дал советы новому премьер-министру Мишустин.