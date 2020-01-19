Лесные пожары в Австралии сменились сильными ливнями

Больше всего от стихийного бедствия страдают беззащитные животные. Фото: pixabay.com

Больше всего от стихийного бедствия страдают беззащитные животные. Фото: pixabay.com

Паводки и сильные дожди пришли в австралийский штат Квинсленд, расположенный на востоке страны. Ранее там бушевали лесные пожары.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание, такие серьезные осадки случаются «раз в сто лет». Многие дороги и трассы пришлось перекрыть из-за непогоды, а на юго-востоке штата закрыты все парки. Местные жители стоят в серьезных пробках, а пешеходы вынуждены перебраться в лодки для движения по улицам.

Квинслендская метеослужба сообщает, что ливни уже прекращаются, однако к выходным сохраняется угроза проливных дождей.

Вместе с тем в некоторых штатах Австралии продолжаются лесные пожары. Речь тдет, в частности, о штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Эвакуированные оттуда местные жители даже не знают, что происходит с их домом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Австралии выделят $35 млн на восстановление природы после пожаров.