Зеленский: не хочу, чтобы США вовлекали нас в свои внутренние дела

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стремится поддерживать хорошие отношения с США, но не хотел бы вовлечения Украины и ее граждан во внутренние дела Вашингтона.

«Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой», — сказал украинский лидер, Times of Israel.

Ранее палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу.Палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Это не означает, что Трамп отправлен в отставку. Следующее голосование по импичменту должно состояться в сенате, большинство в котором — республиканцы. Из республиканцев пока никто не заявлял, что поддерживает импичмент Трампу. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.