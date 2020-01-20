Электробусы за 2019 год перевезли 22 млн пассажиров

За 2019 год электробусы с динамической зарядкой перевезли в Петербурге 22 млн человек. Пассажиропоток вырос на 50%.

Количество пассажиров с 2018 года увеличилось на 7,3 млн человек, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Работают электробусы с динамической зарядкой на семи маршрутах: №2, №17, №18, №23, №32, №41 и №43. Из них в 2019 году был запущен маршрут №32. Остальные шесть начали работу с декабря 2017 по сентябрь 2018 года.

Наиболее популярным по итогам года стал маршрут №2. Он обслужил порядка 5,4 млн человек. Пассажиропоток его при этом увеличился в 1,5 раза.

Следом расположились маршруты №43 и №23. За год ими воспользовались порядка 3,7 млн и 3,3 млн соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трамваях и троллейбусах Петербурга в 2019 году проехало около 314 млн пассажиров.