Республиканцы в Сенате хотят рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

Республиканцы в сенате Конгресса США планируют провести процесс импичмента Дональда Трампа в ускоренном режиме.

Республиканцы дадут по 24 часа представителям обвинения и защиты лишь по 24 часа на то, чтобы изложить свою позицию. Для ответов на вопросы сенаторов планируется выделить 16 часов. После этого должны состоятся дебаты по поводу дополнительных свидетелей и документов — на это выделено четыре часа.

Голосование по предложенной лидером республиканского большинства в верхней палате Митчем Макконнеллом резолюции должно состояться в Сенате 21 января.

Палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Следующее голосование по импичменту должно состояться в сенате, большинство в котором — республиканцы. Из республиканцев пока никто не заявлял, что поддерживает импичмент Трампу. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.