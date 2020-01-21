В Иране предложили три миллиона долларов за голову Трампа

Иранский депутат Ахмад Хамзе предложил награду в три миллиона долларов за голову президента США Дональда Трампа три миллиона долларов.

«От имени населения провинции Керман выплатим три миллиона долларов наличным тому, кто убьет Трампа и принесет нам его голову», — сказал депутат, сообщает агентство ISNA.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, Касем Сулеймани погиб 3 января в ходе спецоперации в результате удара ВВС США в Багдаде. Генерал занимал пост командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

В ночь на 8 января Иран атаковал военные базы США в Ираке. Ракетный удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.