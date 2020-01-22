Запрет на продажу квартиры заставил петербуржца уплатить штраф за пьяное вождение

Жителя Приморского района Петербурга приставы вынудили уплатить штраф за вождение в нетрезвом виде, наложив запрет на продажу квартиры.

Мужчину 1986 года рождения признали виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом виде и приговорили к уплате 30 тысяч рублей штрафа и лишили права водить автомобиль в течение полутора лет. Однако требование суда о погашении штрафа нарушитель проигнорировал. Тогда к сумме прибавили еще 2100 рублей санкции в виде исполнительского сбора.

Лишь когда судебные приставы наложили арест на его недвижимость, мужчина оплатил все задолженности. Об этом в среду, 22 января, сообщили в пресс-службе управления службы судебных приставов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение прошлого года судебные приставы разыскали 3 тысячи злостных неплательщиков алиментов.