На пост президента Греции впервые избрали женщину

Новым президентом Греции впервые в истории страны избрали женщину — ей стала Екатерина Сакелларопулу, председатель высшего административного суда Греции — Государственного совета.

Как сообщает газета Kathimerini, присутствующие на голосовании депутаты отдали за 63-летнюю Сакелларопулу 261 голос из 294, что стало достаточным для избрания ее главой страны. Таким образом Грецию впервые может возглавить женщина. Голосование по выбору президента продолжается.

Сакелларопулу станет 13-м по счету президентом Греции — она сменит Прокописа Павлопулоса, который занимал пост с весны 2015 года.

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