В Петербурге эвакуировали школьников на Омской улице

Петербургских школьников из учебного заведения в Приморском районе города экстренно эвакуировали на улицу: ученики даже не успели надеть верхнюю одежду.

Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» 23 января, учащихся школы №109 на Омской улице выпроводили с уроков во двор учебного заведения.

«Даже куртки не дали взять» — пишет пользователь группы.

Причина, по которой школьников попросили выйти на улицу, пока неизвестна. Вполне может быть, что всему виной очередные анонимные сообщения о заминировании здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в Санкт-Петербурге эвакуировали суды. О случившемся сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.