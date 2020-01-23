В Петербурге эвакуировали школьников на Омской улице

В Петербурге эвакуировали школьников на Омской улице
Школьников вывели на улицу. Фото: vk.com/spb_today

Петербургских школьников из учебного заведения в Приморском районе города экстренно эвакуировали на улицу: ученики даже не успели надеть верхнюю одежду.

Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» 23 января, учащихся школы №109 на Омской улице выпроводили с уроков во двор учебного заведения.

«Даже куртки не дали взять» — пишет пользователь группы.

Причина, по которой школьников попросили выйти на улицу, пока неизвестна. Вполне может быть, что всему виной очередные анонимные сообщения о заминировании здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в Санкт-Петербурге эвакуировали суды. О случившемся сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

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