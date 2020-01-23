В Петербурге эвакуировали школьников на Омской улице

Петербургских школьников из учебного заведения в Приморском районе города экстренно эвакуировали на улицу: ученики даже не успели надеть верхнюю одежду.
Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» 23 января, учащихся школы №109 на Омской улице выпроводили с уроков во двор учебного заведения.
«Даже куртки не дали взять» — пишет пользователь группы.
Причина, по которой школьников попросили выйти на улицу, пока неизвестна. Вполне может быть, что всему виной очередные анонимные сообщения о заминировании здания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в Санкт-Петербурге эвакуировали суды. О случившемся сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.