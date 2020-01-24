В Лисьем Носу на пляже установили «откровенные» раздевалки

"Человек должен иметь рост Петра Первого, чтобы отдыхать на пляжах Петербурга!", - отмечают участники "Сестрорецкого актива". Фото: vk.com/sestroretskactive

"Человек должен иметь рост Петра Первого, чтобы отдыхать на пляжах Петербурга!", - отмечают участники "Сестрорецкого актива". Фото: vk.com/sestroretskactive

В Приморском районе Санкт-Петербурга в рамках программы по благоустройству на пляже «Морские Дубки в Лисьем Носу установили раздевалки, которые подойдут разве что вуайеристам.

Об итогах неудачного благоустройства пляжа рассказали активисты в сообществе «Сестрорецкий актив» во «Вконтакте» в пятницу, 24 января. Местные жители обнаружили массу недочетов в улучшенном пространстве, однако «изюминкой» обзора стали кабинки для переодевания.

Во-первых, раздевалки выполнены из полупрозрачного материала. Кроме того, они закрыты лишь наполовину, поэтому нижняя часть тела людей меньше 180 см ростом будет видна. Впрочем, пластиковая просвечивающая кабинка вряд ли скроет и верхнюю половину. Также, активисты отмечают отсутствие крючков и слишком узкий проход, что делает невозможным использование раздевалки инвалидами.

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