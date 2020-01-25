В Ленобласти принимают заявки на земельные участки по программе «Ленинградский гектар»

В Ленобласти принимают заявки на земельные участки по программе &#171;Ленинградский гектар&#187;
Всего задействовано 14 тыс. га земли. Фото: pixabay

В Ленинградской области подготовили 99 участков к распределению земли для фермерских хозяйств. Всего задействовано 14 тыс. га земли. Заявку на получение земельного участка можно подать до 7 февраля.

Как сообщается в пресс-службе правительства Ленобласти, почти сотня земельных участков подготовлены в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах области.

Программа «Ленинградский гектар» включает три территории площадью 9,9 га в Бокситогорском районе, 20,1 га в Лодейнопольском районе, 17,9 га в Подпорожском районе и 10,9 га в Сланцевском районе. Участники программы получат до 10 га земли и до трех миллионов рублей на развитие хозяйства.

Все условия конкурса размещены на сайте по агропромышленному комплексу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фермерские продукты в Ленобласти проверят на наличие антибиотиков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
земельные участки Ленинградский гектар ленобласть фермерское хозяйство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владимир Познер считает, что в России «много уродливого»
В Ленобласти принимают заявки на земельные участки по программе ...
Сотрудники МЧС работают на месте ДТП на Санкт-Петербургском шоссе
Студенты выбирают Петербург для путешествий по России
Александр Беглов обсудил с главой РЖД транспортное развитие в Петербурге
Диетолог из Германии рассказала об опасности полезных продуктов
В Пулково задерживают московский самолет
Пожарные потушили дом и сарай под Гатчиной за час