В Ленобласти принимают заявки на земельные участки по программе «Ленинградский гектар»

В Ленинградской области подготовили 99 участков к распределению земли для фермерских хозяйств. Всего задействовано 14 тыс. га земли. Заявку на получение земельного участка можно подать до 7 февраля.

Как сообщается в пресс-службе правительства Ленобласти, почти сотня земельных участков подготовлены в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах области.

Программа «Ленинградский гектар» включает три территории площадью 9,9 га в Бокситогорском районе, 20,1 га в Лодейнопольском районе, 17,9 га в Подпорожском районе и 10,9 га в Сланцевском районе. Участники программы получат до 10 га земли и до трех миллионов рублей на развитие хозяйства.

Все условия конкурса размещены на сайте по агропромышленному комплексу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фермерские продукты в Ленобласти проверят на наличие антибиотиков.