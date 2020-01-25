Автомобилистов Петербурга предупреждают о гололеде в воскресенье

Автомобилистов Петербурга предупреждают о гололеде в воскресенье
Фото: pixabay.com

В грядущее воскресенье, 26 января, на дорогах Северной столицы возможна гололедица. Об этом предупреждают водителей синоптики.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» завтра город на Неве ожидает облачная погода с прояснениями. Ночью будет холодно и сухо, а вот в течение дня петербуржцам стоит ждать мокрого снега.

Вероятно, в город все же пришло похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -1…-3 градусов, а днем воздух погреется до +1…+3 градусов тепла. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Отметим, что обещанный метеорологами снегопад может усложнить ситуацию на дороге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 21 января Санкт-Петербург в очередной раз удивил синоптиков аномальным теплом и побил температурный рекорд 1957 года.

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Автомобилистов Петербурга предупреждают о гололеде в воскресенье
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