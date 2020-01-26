Трамп: Дело об импичменте — это обман, о котором знают даже демократы

Президент США Дональд Трамп заявил, что процедура по импичменту это обман и его противники их Демократической партии с этим согласны.

«Любой честный человек, который посмотрит сегодня процесс в Сенате, увидит, как несправедливо со мной обходятся. Это абсолютно однопартийный обман с импичментом, что все, включая демократов, знают», — выразил свое мнение американский лидер в Twitter.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Следующее голосование по импичменту должно состояться в сенате, большинство в котором — республиканцы. Из республиканцев пока никто не заявлял, что поддерживает импичмент Трампу. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.